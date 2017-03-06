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Счетная палата: В России каждый четвертый молочный продукт - некачественный

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© Фото: Варвара Гертье / РИА «Новости»

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При этом потребление молочных продуктов за три года упало на 15%.

В России каждый четвертый молочный продукт - некачественный. Такие данные приводит Счетная палата РФ по результатам лабораторных исследований Россельхознадзора. В них приняли 84 региона РФ, пишет газета «Известия».

При этом потребление молочных продуктов за три года упало на 15%: в 2013 году каждый россиянин выпил и съел 248 кг молока и молокопродуктов, в 2014 году - 244 кг, в 2015 году - 210,4 кг.

Рациональные нормы потребления, утвержденные Минздравом, составляют 325 кг в год на человека. Такие данные, по мнению экспертов СП, говорят о недостаточности объемов молока и молокопродуктов для удовлетворения потребностей населения.

Главной причиной падения потребления и роста доли некачественных молокопродуктов стало снижение производства, заявили «изданию эксперты из Счетной палаты.

«Девальвация рубля и повышение себестоимости производства молока и молочной продукции привели к увеличению в 2015 году количества товаров с добавлением растительных жиров», - цитируют «Известия» директора аналитического департамента «Союзмолока» Алексея Воронина.

Также, по его мнению, частники стали отказываться от скота, что привело к снижению собственного производства молока, а падение курса рубля привело к уменьшению импорта.

Многие эксперты считают, что пальмовое масло, которое сегодня добавляют в молокопродукты, является вредным для человеческого организма и приводит в том числе и к ожирению. Но такая продукция дешевле натуральной и пользуется спросом.

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