На Петербург 8 марта обрушится сильный снегопад. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на заведующего бюро погоды Российского государственного гидрометеорологического университета Юрия Куткевича.

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"Восьмого числа уже с ночи пойдет снег, переходящий в мокрый снег. Осадки будут не очень интенсивные. Ветер будет от слабого до умеренного", - рассказал синоптик.

По его словам, температура в Международный женский день будет ночью около нуля, а днем плюс один-три градуса. В ближайшие дни яркое солнце сменится пасмурной и облачной погодой. Мороз вернется в Северную столицу лишь на выходных.

При этом ранее главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов пообещал жителям и гостям города на Неве теплую весеннюю погоду на 8 марта.