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Смольнинский суд рассмотрит иск против передачи Исаакиевского собора РПЦ

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Митинг против передачи Исаакия РПЦ 28 января
© Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»

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Истцом выступает петербуржец Сергей Бакешин, он оспаривает законность распоряжения Смольного о передаче Исаакия.

Смольнинский суд 13 марта рассмотрит иск против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Истцом выступает петербуржец Сергей Бакешин. Он оспаривает законность распоряжения Смольного № 160-р "Об использовании объекта недвижимости по адресу Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, 4 А".

По мнению Бакешина, Смольный нарушает права граждан на приобщение к культурным ценностям, поскольку "музей Исаакиевский собор перестает существовать", а федеральное законодательство не допускает передачу коллекций в безвозмездное пользование религиозным организациям.

Истец пишет, что собственник имущества - Смольный - вправе изъять имущество, если оно является излишним, неиспользуемым или используемым не по назначению. "Исаакиевский собор не является излишним и используется им по назначению - в качестве музея-памятника", - отмечает Бакешин.

Более того, распоряжение Смольного является незаконным, так как заявки РПЦ на передачу Исаакия не поступало, считает Бакешин. Заявление 13 марта рассмотрит судья Татьяна Матусяк, которая ранее занималась исками о демонтаже мемориальных досок Маннергейму и Колчаку.

Аналогичное исковое заявление к Смольному подали противники передачи Исаакия РПЦ, рассказал депутат ЗакСа Борис Вишневский. "В общей сложности иск подали три человека, надеемся, что заявление будет принято. Также известно, что аналогичный иск был подан Сергеем Бакешиным, и данное заявление уже принято к рассмотрению. Поэтому мы ожидаем аналогичного решения по нашему иску", - цитирует "Росбалт" Вишневского.

Василеостровский районный суд 27 января уже отказался рассматривать иск к Смольному об оспаривании передачи Исаакиевского собора РПЦ. В суде решили, что документ, опубликованный Смольным, не является решением о передаче собора РПЦ. "Судья решил, что комитет имущественных отношений ничего не передаёт, а значит оспаривать нечего", - заявил оппозиционер Андрей Пивоваров.

В начале января губернатор Георгий Полтавченко официально объявил, что Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ. В Петербурге прошли уже несколько митингов как против, так и в поддержку передачи. Церковь получит Исаакий на 49 лет. Формально собор останется в собственности Смольного, поэтому все расходы на его содержание и реставрацию «упадут» на городской бюджет, речь идет о 650-800 млн рублей в год.

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