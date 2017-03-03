В Петербурге 3 марта пройдет первая встреча нового движения против лжеволонтеров. Ее организуют для всех тех, кто хочет подключиться к решению проблемы.

Движение создано для объединения петербуржцев для борьбы с распространившимся в городе явлением мошеннических псевдоблаготворительных сборов средств в ящики-копилки.

"Активисты движения уверены, что скоординированные и системные действия горожан могут привести к полному исчезновению мошенников из Петербурга, как это уже случилось в Пензе и Калининграде", - говорится в сообщении движения.

По данным движения, сейчас в Петербурге активно работает несколько преступных группировок, которые ежедневно нанимают новых людей и отправляют их на оплачиваемую работу на улицы, в метро, в ТЦ – собирать деньги в ящики-копилки для несуществующих благотворительных фондов.

"Такая форма мошенничества особенно цинична и вредна тем, что подрывает доверие к благотворительности в целом. Люди отдают деньги, расстраиваются, узнав, что это мошенники и вовсе опускают руки, потому что не видят возможности отличить честные организации от фиктивных. Кроме того, существенный поток средств, по оценкам экспертов, в несколько сотен млн рублей в год, уходит в карманы мошенников", - отметила Юлия Кулешова, координатор движения.

Пытаясь противостоять натиску лжеволонтеров уже 110 благотворительных организаций России официально и публично отказались от уличных сборов, подписав инициированную московским объединением "Все вместе" Декларацию о добросовестности в сфере благотворительности при сборе средств через ящики-копилки. Для того, чтобы поддержать борьбу, метрополитен Петербурга выпустил документ, в котором официально заявил, что не выдавал разрешение ни одной благотворительной организации проводить сборы денег в метро.

Официальная группа движения против лжеволонтеров "ВКонтакте"

Где: "Открытое пространство" - Достоевского, 34

Когда: 3 марта, начало в 19 часов

Стоимость: бесплатно