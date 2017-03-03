Движение поездов на "оранжевой" ветке петербургской подземки восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе метро.

Ранее сообщалось, что сломанный состав на "Ладожской" затормозил движение на ветке. Неисправный состав был оперативно направлен в депо, задержка в движении составила не более 10-15 минут.

Несколько дней назад, 28 февраля, движение поездов "зависло" также на "синей" ветке метро Петербурга. Тогда на некоторых станциях образовалось сильное столпотворение. Сегодня обошлось без толп людей.