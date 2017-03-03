Игроки "Зенита" с юмором отнеслись к езде Кокорина по встречке

Игроки "Зенита" с юмором отнеслись к езде Александра Кокорина по встречной полосе в Москве. Об этом рассказал нападающий "Зенита" Александр Кержаков в эфире канала "Матч-ТВ".

"Естественно, это не совсем рабочие моменты, относящиеся именно к футболу. Больше, наверное, это личная жизнь Александра Кокорина. Но ничего, кроме шуток, у нас это не вызвало", - отметил Кержаков.

По его словам, если игроки команды будут слишком серьезно реагировать на "подобные заявления" со стороны прессы, то не смогут в достаточной мере сконцентрироваться на предстоящем матче.

Ранее сообщалось, что камеры наблюдения семь раз зафиксировали нарушения автомобиля "Ролс Ройс" Кокорина в разных концах Москвы уже после того, как его остановили за езду по встречке за рулем "Бентли" 25 февраля.

По словам самого футболиста, никаких гонок он не устраивал, а просто при повороте зацепил встречную полосу. Тем не менее, материалы по этому делу уже переданы в суд. Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин заявил, что Кокорин должен быть лишен водительских прав.

"Ему все равно, что скажет общество, ему плевать на общество. Родители и клуб на него не имеют влияния, почему общество на него может повлиять? Он на это начхал. Это его личная жизнь, его так воспитали родители и клубы, которые платили завышенные зарплаты. Он через месяц снова что-то сделает, а потом скажет: это моя жизнь", - заявил Созин.