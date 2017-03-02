Ботанический сад Петербурга заполнят тысячи тюльпанов, специально подготовленные к раннему цветению. Здесь пройдет выставка "Мечты о весне: путешествие в Голландию".

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Цветы самых разных расцветок: от нежных белых цветов скромной формы до огромных, похожих на пионы и даже тюльпаны, с перьевидными лепестками (попугайные).

Темой второй выставки страна, для которой тюльпаны стали неотъемлемой частью жизни и культуры. Также посетители узнают, что родиной тюльпанов являются горы северного Ирана, Памиро-Алай и Тянь-Шань, и услышат традиционную музыку Нидерландов.

По выходным дням 4-5 и 11-12 марта Субтропический оранжерейный маршрут будет работать в режиме прогулки и принимать всех желающих посмотреть на цветение азалий. Одновременно продолжается цветение японских камелий, азиатских орхидей и ароматных рафиолеписов.

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Где: Ботанический сад - вход с уицы Профессора Попова, 2

Когда: с 4 по 12 марта с 11 до 17 часов (выходной день - 6 марта)

Стоимость: для взрослых посетителей - 200 рублей, для детей старше четырех лет и школьников 100 рублей, льготные билеты для пенсионеров – 100 рублей (по четвергам), дети до четырех лет бесплатно. Стоимость билетов в оранжереи осталась прежней: 300 рублей для взрослых посетителей, 150 рублей – для детей старше четырех лет. Стоимость единого билета для посещения оранжерейного маршрута и выставки – 500 рублей для взрослых и 250 рублей для детей старше четырех лет.