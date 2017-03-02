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В честь Международного женского дня произведут выстрел с Петропавловской крепости

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© Фото: spbvos.ru

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Выстрел пройдет в рамках форума «Петербургская неделя «Женщина года», который проводится с 1 по 7 марта.

В честь Международного женского дня 7 марта произведут выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Выстрел пройдет в рамках форума «Петербургская неделя «Женщина года», который проводится с 1 по 7 марта.

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Также на форуме состоятся дружеский вечер фонда «Новая высота» и чествование новых лауреатов конкурса «Женщина года» 2017 года, мероприятия запланированы на 4 марта.

Инициатором проведения Форума выступает общественная организация «Фонд поддержки социальных и культурных инициатив «Новая высота». Конкурсный отбор проводится по нескольким номинациям. Подача заявок проходила с 15 ноября по 20 января.

Форум проводится в Петербурге ежегодно с 2008 года. Он посвящен развитию женских общественных движений, участию женщин в управлении политических и социальных институтов, продвижению женского бизнеса, вопросам семьи, материнства и детства.

В первый день весны в «Особняке Глуховского» прошел юбилейный вечер, посвященный 10-летию форума. На мероприятии собрались все, кто принимал участие в организации и проведении «Петербургской недели «Женщина года», а также лауреаты конкурса «Женщина года» и «Деловая женщина».

Поздравить женщин пришли вице-губернатор Петербурга Анна Митянина, депутат Законодательного собрания Мария Щербакова, генеральный директор СПб ГБУК «Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга» Ольга Хомова, певица Афинаи многие другие. На торжестве были подарки, сюрпризы, музыкальные номера, воспоминание о проделанной работе и обсуждение планов на будущее, а также модный показ от шляпного кутюрье Марины Седовой и фейерверк.

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