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Картина дня: долги за капремонт и новые почетные граждане Петербурга

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© Фото: spencerfane.com

Темы дня

Сколько жители Северной столицы задолжали за капитальный ремонт, кто вошел в список кандидатов на присвоение звания почетного гражданина.

Самой популярной темой за день, по данным «Монитора», стало объявление списка кандидатов на присвоение звания почетного гражданина Петербурга в 2017 году. Среди петербургских СМИ первыми об этом написали «Фонтанка.ру» (13:00), «Закс.ру» (13:50) и «Невские новости» (14:15).

О списке кандидатов рассказал сегодня, 2 марта, спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров. По его словам, «жители блокадного Ленинграда» предложили наделить таким званием спикера Совета Федерации и экс-губернатора Петербурга Валентину Матвиенко. Ее Макаров назвал «самой известной женщиной в мире».

Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга посчитал, что почетным гражданином Петербурга должен стать патриарх Кирилл, которого, по словам спикера ЗакСа, «любят миллионы православных». Союз промышленников и предпринимателей Петербурга выдвинул главу холдинговой компании «Ленинец» Анатолия Турчака, отца нынешнего губернатора Псковской области Андрея Турчака.

Также в список кандидатов вошли певица Эдита Пьеха, режиссер Александр Сокуров, математик Марк Башмаков и другие. Имена двух новых почетных граждан Петербурга будут выбраны на закрытом заседании ЗакСа накануне Дня города. Это почетное звание присваивается один раз в год перед 27 мая.

Второй по значимости темой дня, по мнению «Монитора», стали долги петербуржцев за капитальный ремонт – сейчас они насчитывают 1,087 млрд рублей. Взносы за него были введены в ноябре 2014 года.

Задолженность по жилым помещениям составила около 939 млн рублей, а по нежилым 148 тыс. рублей. Таким образом собственники нежилых помещений перечислили на капремонт чуть более трети от положенной суммы.

С начала 2016 года собственникам было направлено почти пять тыс. писем о взыскании задолженности в досудебном порядке. За счет этого было получено 16 млн рублей. В отношении наиболее злостных неплательщиков направлено исков и заявлений о вынесении судебного приказа на 7,6 млн рублей. Фактически удалось взыскать 2,1 млн рублей.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Невские новости», «Петербургский дневник» и «Деловой Петербург».

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