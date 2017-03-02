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В центре Петербурга после потепления "всплыли" старинные надгробия

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© Фото: vk.com/id841572

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Обломки могильных плит и крестов обнаружили на пустыре около перекрестка Сытнинской и Кронверкской улиц.

В центре Петербурга после потепления "всплыли" старинные надгробия. Обломки могильных плит и крестов обнаружили на пустыре около перекрестка Сытнинской и Кронверкской улиц. Об этом сообщает "Комсомольская правда - Петербург".

Надгробия содержат православные молитвы, поэтому археологи предполагают, что они попали туда со свалки, бывшей на пустыре с 90-х годов. Специалисты считают, что надгробия с закрытых кладбищ в советские времена шли на борюрный камень.

Участок, где были найдены надгробия, принадлежит "Унисто-Петросталь". Компания приобрела участок в аренду для строительства на нем гостиницы и офисного центра, однако после обнаружения старинного кладбища стройку на месте запретили.

В довоенные времена на этом месте находилась лютеранская церковь Святой Марии. Во время блокады деревянную постройку разобрали на дрова, а кладбище при церкви осталось. Найденные надгробия не относятся к данному кладбищу.

"Компания заберет найденные фрагменты на ответственное хранение, пока они не будут запрошены соответствующими службами", - цитирует "КП" пресс-службу застройщика.

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