Комиссия РАН установит научную ценность Пулковской обсерватории

Комиссия Российской академии наук установит научную ценность Пулковской обсерватории. Решение принято после объявления директором обсерватории Нихаром Ихсановым о закрытии наблюдений в Петербурге.

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«В настоящий момент проводится проверка деятельности ГАО РАН с участием надзорных органов и совместной комиссии отдела физических наук РАН и ФАНО (Федеральное агентство научных организаций)», – говорится в сообщении на сайте обсерватории

Специалисты выявят научную перспективность и конкурентоспособность астрономических наблюдений в Северной столице. Депутат ЗакСа Оксана Дмитриева утверждает, что ревизоры склоняются к мнению о переносе наблюдений на базу Северо-Кавказских и Крымских обсерваторий.

При этом Дмитриева уверена, что комиссия необъективна. «В нее входили астрофизики, инженеры и астрометристы из конкурирующих школ, работающие на радиотелескопах. Закрытие наблюдений в Пулково приведет к перераспределению исследований и финансирования в пользу других научных школ», - цитирует Дмитриеву «Фонтанка.ру».

История о застройке территории Пулковской обсерватории началась ровно год назад, когда ученый совет обсерватории отказал в застройке. Однако через полгода пришел новый директор Нихар Ихсанов и одобрил тот же самый проект.

Проект «Планетограда», огромного жилого комплекса, с 2007 года двигает израильская компания Morgal Investments Ltd. Большую часть участка – 167 из 240 га – собирается в обмен на долю квартир возвести крупный питерский застройщик Setl City Максима Шубарева. Общая стоимость проекта – более 200 млрд рублей.

В конце января на Марсовом поле прошел митинг против застройки Пулковской обсерватории, он собрал 300 человек. Неравнодушные петербуржцы потребовали отмены разрешения на строительство и остановки начатых работ, а также отставки Назара Ихсанова.

Несколько дней назад, 27 февраля, Нихар Ихсанов и вовсе объявил, что Пулковская обсерватория полностью переедет на Кавказ, а все наблюдения в Петербурге будут прекращены. Ихсанов считает, что в Петербурге «плохой астроклимат». Следственный комитет проверит законность решения Ихсанова о застройке территории.