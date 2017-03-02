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ДТС объявила конкурс на достройку первого этапа развязки на Обводном канале

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© Фото: krti.gov.spb.ru

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Максимальная стоимость контракта составит 1,552 млрд рублей.

Дирекция транспортного строительства объявила конкурс на достройку первого этапа транспортной развязки на пересечении Обводного канала и проспекта Обуховской Обороны. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

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Речь идет об участке проезда по Южному берегу канала от протоки "Французского ковша" до проспекта Обуховской Обороны со строительством моста и транспортной развязки на проспект Обуховской Обороны.

Контракт с предыдущим подрядчиком - ОАО "Мостостроительный трест № 6" - был разорван из-за его несостоятельности. Компания успела выполнить около 70% контракта, освоив 2,2 млрд из трех млрд рублей.

Сейчас осталось завершить строительство стенки набережной Обводного канала, закончить работы по строительству эстакады, переустройству инженерных коммуникаций и сетей, наружного освещения и электроснабжения, выполнить дорожные работы, благоустройство и озеленение территории.

Максимальная стоимость нынешнего контракта составит 1,552 млрд рублей, результаты конкурса будут объявлены в конце марта. Второй этап строительства, от Атаманского моста до протоки "Французского ковша" с мостом через протоку, ведет компания "А-Проект". Если контракт на завершение первого этапа удастся заключить не позднее апреля, ДТС рассчитывает на открытие движение по развязке до конца лета.

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