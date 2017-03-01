СК проверит законность решения о застройке Пулковской обсерватории

Следственный комитет проверит законность решения о застройке Пулковской обсерватории. Об этом на своем сайте сообщает депутат Максим Резник, который возглавляет комиссию по образованию, культуре и науке Законодательного собрания.

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Сегодня, 1 марта, парламентарий получил ответ от МВД на его обращение проверить директора обсерватории Нихара Ихсанова, который в октябре 2016 года согласовал строительство жилого комплекса "Планетоград".

В своем обращении Максим Резник обращает внимание, что Ихсанов вышел за пределы своих полномочий. "Кроме того, разрешенные к строительству объекты не соответствуют требованиям Положения об астроклимате. Комиссия по образованию культуре и науке Законодательного Собрания Петербурга полагает, что в действиях директора ГАО РАН имеются признаки злоупотребления полномочиями", - говорится в обращении.

В МВД ответили, что обращение Резника было направлено для возбуждения уголовного дела в Следственный отдел СК России по Московскому району. История о застройке началась ровно год назад, когда ученый совет Пулковской обсерватории отказал в застройке. Однако через полгода пришел новый директор и одобрил тот же самый проект.

Проект "Планетограда", огромного жилого комплекса, с 2007 года двигает израильская компания Morgal Investments Ltd. Большую часть участка – 167 из 240 га – собирается в обмен на долю квартир возвести крупный питерский застройщик Setl City Максима Шубарева. Общая стоимость проекта – более 200 млрд рублей.

В конце января на Марсовом поле прошел митинг против застройки Пулковской обсерватории, он собрал 300 человек. Неравнодушные петербуржцы потребовали отмены разрешения на строительство и остановки начатых работ, а также отставки Назара Ихсанова.

Несколько дней назад, 27 февраля, Нихар Ихсанов и вовсе объявил, что Пулковская обсерватория полностью переедет на Кавказ, а все наблюдения в Петербурге будут прекращены. Ихсанов считает, что в Петербурге "плохой астроклимат".