  • 1 Март 2017
USD 02.03.2017 58.3776 +0.4149
USD ММВБ 18:17 58.31220  
EUR 02.03.2017 61.5417 +0.1534
EUR ММВБ 18:17 61.6780  
Нефть($) 01.03.2017 56.85 +0.58
Нефть(p) 01.03.2017 3318.77 +57.21

Патриарх Кирилл назвал болезнью погоню за лайками

Автор:


© Фото: Рамиль Ситдиков / РИА «Новости»

Темы дня

С речью о тщеславии он выступил после богослужения в Богоявленском соборе Москвы.

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл назвал болезнью погоню за лайками в социальных сетях. С речью о тщеславии он выступил после богослужения в Богоявленском соборе Москвы. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Сегодня в наших социальных сетях существует реальная болезнь, когда особенно молодые люди готовы идти на любые поступки, даже иногда самые страшные, с риском для жизни, только для того, чтобы кто-то сказал, что эта фотография, отображающая тот или иной поступок, ему понравилась. Для определения такой поддержки используется английское слово "лайк", - сказал патриарх.

"Так вот, некоторые молодые люди не видят никакой иной цели в жизни, как собирание этих лайков, и если таковых нет, то воспринимают это как личную трагедию", - констатировал он.

Между тем, по словам патриарха, тщеславие - один из грехов, "который возбуждает в человеке невероятную чувствительность к тому, как его оценивают люди, и тогда единственной целью жизни становятся действия, слова, поступки, направленные на то, чтобы получить признание от людей".

Он также раскритиковал современную культуру, наполненную, по его мнению, "видимыми образами, которые, несомненно, возбуждают греховные помыслы".

"Все направление цивилизации идет в ту сторону, чтобы помочь человеку усвоить эти греховные образы. Для многих это важно с точки зрения получения денег, другие преследуют, может быть, более опасные цели, но факт остается фактом: не существует почти ни одного современного художественного фильма, в котором не было бы образа, способного возбуждать греховные помыслы", - заявил глава РПЦ.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Дожить до лета: топ-10 самых ожидаемых кинопремьер до 1 июня

    Зима скоро кончится, до начала лета осталось всего 111 дней, их нам помогут пережить сразу десяток ярких киноисторий. Последний фильм «Обитель зла», новые работы студии Marvel, возвращение Кинг-Конга, Скарлетт Йоханссон в роли киборга - это и многое другое в топе самых ожидаемых премьер года от «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Влюбленный Петербург: места для первого поцелуя

    Любимая скамейка, романтичная крыша или уютное кафе - самые подходящие «декорации» Северной столицы для влюбленных парочек в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Роскошь старины: деревянные постройки Петербурга

    В Северной столице сохранилось не так мало деревянных зданий и особняков, которые смогли дожить до наших дней. "Санкт-Петербург.ру" составил список выдающихся произведений деревянного зодчества.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Великий пост: испытание души и тела

    Откуда пошла христианская традиция поститься, как долго длится Великий пост, что можно, а что нельзя употреблять в пищу в это время и кому даются послабления в полезном голодании.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.02.17
    Недвижимость Санкт-Петербурга: экспресс-обзор
    28.02.17
    «Форд» локализует автопроизводство на территории России
    28.02.17
    Позвольте компании «Форсаж» позаботиться о металлоломе
    27.02.17
    Снимаем недорого офис в центре Санкт-Петербурга
    24.02.17
    Самые популярные стиральные машины
    22.02.17
    Кожаные куртки от ТОТОGROUP: эффектный дизайн и безупречное качество
    22.02.17
    Выручка активов Дмитрия Мазурова составила 5 млрд долларов
    21.02.17
    Фотосток Depositphotos — полезный ресурс для фотографов и сайтов, ищущих хорошие снимки

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm