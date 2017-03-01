Петростат: В Петербурге стали реже жениться, но чаще рожать

В Петербурге стали реже жениться, но чаще рожать. Об этом сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на отчет Петростата за 2016 год.

Читайте также:

Петростат: Жители Петербурга стали меньше есть

В прошлом году в Северной столице сочеталась браком 50 тыс. 691 пара, что на 11% меньше, чем в 2015-ом. Количество распавшихся семей, напротив, выросло - было зарегистрировано 25 тыс. 053 развода, что на 1,6% больше, чем годом ранее.

При этом распад института брака на рождаемость не повлиял: в 2016 году в городе на Неве родилось 72 тыс. 879 детей, что на 3% больше, чем годом ранее.

При этом смертность сократилась незначительно - на 0,9%, до 61 тыс. 459 человек. Среди причин смертности лидируют инфаркты и другие сердечно-сосудистые болезни (66%), а также онкологические заболевания (22%).