Суд отклонил жалобу Брейвика на «пытки и бесчеловечное обращение» в тюрьме

Апелляционный суд Боргартинга в Норвегии отклонил жалобу террориста Андерса Брейвика на «пытки и бесчеловечное обращение» в тюрьме. Таким образом решение 2016 года было отменено. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на The Independent.

Суд решил, что Брейвик в тюрьме, вопреки его заявлениям, не подвергался «пыткам, либо бесчеловечному или унизительному обращению». Запрет общаться с другими заключенными суд счел обоснованным, так как Брейвик не раскаялся и представляет угрозу. Защита Брейвика намерена обжаловать это решение в Верховном суде.

В апреле 2016 года суд в Осло поддержал иск Брейвика к правительству Норвегии. Суд обязал власти выплатить заключенному компенсацию за судебные расходы. Наказание Брейвик отбывает в одиночной камере из трех комнат.

В 2011 году Брейвик совершил два теракта. Вначале он привел в действие бомбу в правительственном квартале Осло, убив восемь человек. После этого он отправился в молодежный лагерь правящей Норвежской рабочей партии на острове Утойя, где расстрелял еще 69 человек. Еще более 150 человек получили ранения. Суд признал Брейвика вменяемым и приговорил его к 21 году тюрьмы - это максимальное наказание, предусмотренное местным законодательством.