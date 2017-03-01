В РПЦ рассказали об отсутствии роскоши в жизни патриарха Кирилла. Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил о необоснованности разговоров о том, будто патриарх живет в роскоши.

"У него нет роскошного образа жизни. У него нечеловеческие нагрузки и нечеловеческий график. И то, что где-то ему обеспечен какой-то уровень жизни, который, уверяю вас, далек от уровня даже очень богатого человека... У меня есть друзья, занимающиеся бизнесом, и уровень жизни, который у них есть, просто несопоставим", - цитирует его "Интерфакс".

Как отметил представитель Церкви, он восьмой год находится рядом с патриархом и не понимает, "как он выдерживает все те нагрузки, которые на него свалились".

"Поэтому мне надо в этой ситуации еще говорить, что надо было ему на "Ладе Калине" ездить или в трамвае? Мне эти все разговоры кажутся пустыми", - подчеркнул Легойда, добавив, что патриарх - это человек, "у которого нет вообще личного времени".