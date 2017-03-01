ФАС: Комитет по госзаказу и ДТС вошли в тройку лидеров по нарушениям

Комитет по государственному заказу и ГКУ «Дирекция транспортного строительства» вошли в тройку лидеров в рейтинге нарушений, составленном Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

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«Серебро достается Санкт-Петербургскому УФАС и его делу в отношении комитета по государственному заказу и ГКУ «Дирекция транспортного строительства», - говорится на сайте ведомства.

Проводя аукцион на ремонт дорог, комитет и ДТС допустили сразу два нарушения. Во-первых, заказчики объединили в один лот работы по ремонту дорог, расположенных в разных районах Северной столицы, которые не граничат друг с другом. По мнению ФАС, такое объединение недопустимо, поскольку оно значительно ограничивает количество потенциальных участников аукциона.

Во-вторых, заказчик не указал в аукционной документации адресный перечень дорог, подлежащих ремонту, что не позволило потенциальным участникам аукциона определить место выполнения работ. Впоследствии суд кассационной инстанции и Верховный суд РФ поддержали позицию Санкт-Петербургского УФАС России.

Первое место в рейтинге нарушений присвоено делу Свердловского УФАС в отношении ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского. Бронза ушла в Хакассию, где антимонопольный орган добился в суде признания торгов и заключенного по его результатам контракта недействительными.

В топ-10 также вошли дела ФАС из Ульяновской области, Республики Марий Эл, Дагестана, Тверской области, на Сахалине и в Архангельской области.