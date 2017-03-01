Смольный хочет лишить Эрмитаж исключительного права на Дворцовую площадь

Смольный хочет лишить Государственный Эрмитаж исключительного права на Дворцовую площадь, то есть решать о проведении массовых мероприятий на площади. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

"Такой вывод можно сделать из проекта постановления городского правительства "О порядке рассмотрения (..) заявок на проведение в Петербурге культурно-массовых или спортивных мероприятий вне предназначенных для этого мест".

В документе, который был опубликован 28 февраля на сайте комитета по культуре, речь идет о фестивалях, концертах, спортивных и прочих массовых мероприятиях, включая городские праздники, проводимых на улицах и площадях города – в том числе на Дворцовой.

В приложении №2 к документу изложен регламент использования Дворцовой площади и прилегающих к ней территорий - в версии, отличающейся от последней размещенной на сайте Смольного. В частности, из регламента вычеркнуты слова о необходимости согласования мероприятий с Эрмитажем.

В приложении №1 при этом зафиксировано, что ответственные комитеты - по культуре и по физической культуре и спорту - направляют запросы о рекомендациях в ряд комитетов и ведомств, в том числе в Эрмитаж, если массовое мероприятие планируется на Дворцовой площади.

Кроме того, из регламента пропали строки о запрете использования фирменных цветов и логотипов на навесах, торговом и вспомогательном оборудовании, а также рекламно-информационных объектах; увеличена допустимая высота ограждений и трибун; снят запрет на использование подвесных рекламных объектов и броских указателей.

Зато теперь установлено ограничение на размещение и крепление оборудования на Александровской колонне и определены границы зоны вдоль зданий Эрмитажа, которую нельзя использовать для подготовки, проведения и обеспечения мероприятия. Обсуждение документа будет продолжаться до 13 марта.