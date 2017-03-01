В "Перинных рядах" на месте арт-центра появится супермаркет "Перекресток". Компания X5 Retail Group арендовала на цокольном этаже комплекса 1,4 тыс. кв. метров. Об этом сообщает "Деловойт Петербург".

Открытие супермаркета запланировано на 31 марта. В компании считают, что магазин в этом месте необходим - рядом крупный пересадочный узел метрополитена, самая известная транспортная артерия города и неиссякаемый туристический поток.

Торговый комплекс на Думской улице в 2003 году построил Константин Мирилашвили, вложив в проект 7 млн долларов. Летом 2016 года "Периные ряды" перешли во владения Феликса Длина, бизнес-партнера владельца "РуссНефти" Михаила Гуцериева.

Новый собственник недовлен низкой рентабельностью объекта недвижимости, поэтому в два раза повысил ставки для арендаторов, что привело к их масштабной ротации. Место компаний арт-индустрии в "Перинных рядах" постепенно занимают рестораны и продавцы сувениров.

"Новый собственник хотел несколько изменить профиль здания, в частности, активно шли переговоры с операторами общепита и продуктовыми магазинами. Существенных изменений в структуре арендаторов пока не произошло, работа над этим все еще ведется", - цитирует "ДП" Марину Пузанову, руководителя отдела коммерческой недвижимости Knight Frank St Petersburg.

Ранее в том числе на первом этаже торгового комплекса располагалось выставочное пространство. "Поскольку весь первый этаж займет "Перекресток", в "Перинных рядах" всех разгоняют. И выставочному залу, который показывает весьма недурные работы Пикассо, Дали и других авторов, находиться в одном здании с "Перекрестком" - это смерть", - отметил генеральный продюсер ООО "Арт центр" Андрей Базанов.

Выставочное пространство с апреля переезжает из "Перинных рядов" в пространство "Арт-Банк" на Невском проспекте, 62. Последний раз посетить арт-центр на Думской можно 26 марта. По данным "ДП", на втором этаже "Периных рядов" вскоре также может разместиться McDonalds.