На Васильевском острове вновь меняют схему движения транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

С 3 марта полностью закрывается движение по Большому проспекту В.О. от 8-9 до 12-13 линий. Также планируется перекрыть 20-21 линию на участке от наб. Лейтенанта Шмидта до Среднего проспекта.

При этом, по данным ГАТИ, движение по Большому проспекту на участке от Косой линии до 22-23 линии и от 8-9 линии до Кадетской линии, включая перекрестки, будет по-прежнему закрыто.

При этом с 3 марта откроется участок Большого проспекта от 22-23 до 12-13 линии. Такая схема движения будет действовать до 14 апреля 2017 года.