ФАС возбудила дело в отношении Минздрава РФ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении министерства здравоохранения России в связи с невыполнением предупреждения, вынесенного в августе 2016 года. Об этом сообщается на официальном сайте антимонопольного ведомства.

Минздрав незаконно сформулировал требования к организации и выполнению работ, которые необходимы для лицензирования медицинской деятельности. «Это ставит медорганизации в неравное положение при получении лицензий», - отметил заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров.

Минздрав должен сформулировать требования к организации и выполнению работ согласно постановлению правительства о лицензировании медицинской деятельности. Соответствующий приказ был выпущен весной 2013 года. В августе 2016 года ФАС потребовала изменить его до 1 ноября.

Рассмотрение дела в отношении действий Минздрава состоится 16 марта 2017 года.

При этом Минздрав России все еще настаивает, что его ставший поводом к возбуждению дела ФАС приказ был принят в строгом соответствии с действующим законодательством.

«Приказ Минздрава России №121н (2013 года) был принят министерством в строгом соответствии с действующим законодательством и был зарегистрирован министерством юстиции. Данный приказ вместе с порядками оказания медицинской помощи по профилям медицинской помощи и положениями об отдельных видах медицинской помощи составляет основу для обеспечения единства требований к качеству оказываемой медицинской помощи в рамках лицензирования», - говорится в сообщении министерства.

В ведомстве добавили, что согласно этому документу, медицинские услуги разделены на группы с учетом видов медицинской помощи и условий ее оказания.

«Если бы такая группировка отсутствовала, то к кабинету амбулаторного хирурга в поликлинике и к хирургическому отделению, оказывающему высокотехнологичную медицинскую помощь в федеральном специализированном центре, должны были бы предъявляться одинаковые требования, и указанный кабинет получил бы возможность проводить высокотехнологичные операции без наличия необходимого оборудования и соответствующего персонала, что ставило бы под угрозу жизнь и здоровье пациентов», - говорится в заявлении пресс-службы.