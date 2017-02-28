В честь окончания зимы в вестибюле станции "Автово" выступит певец Денис Клявер

В честь окончания зимы в вестибюле станции метро "Автово" выступит профессиональный певец, лауреат премии "Золотой граммофон" Денис Клявер. Об этом сообщает "Комсомольская правда - Петербург".

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Кроме исполнения песен, экс-солист популярного дуэта "Чай вдвоем" прочитает стихи и будет дарить цветы. Нестандартный концерт начнется 1 марта в 11:50.

Артист уже согласовал выступление с администрацией петербургского метрополитена и сейчас активно готовится к выступлению. Обеспечивать безопасность артиста будут сотрудники полиции.

Ранее синоптики сообщили, что весна в Петербурге начнется с потепления и дождей. В первую неделю марта обещают плюсовую температуру.