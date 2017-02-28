В российских ЗАГСах начали появляться комнаты примирения для разводящихся. Об этом сообщает RT со ссылкой на сенатора Екатерину Лахову.

Практика использования подобных комнат в ЗАГСах пока что существует только в Татарстане и Белгородской области, однако там уже отмечают, что после общения с экспертами многие супруги передумывают разводиться. С парами работают медиаторы - специалисты, которые помогают разобраться в семейном конфликте.

В марте текущего года комнаты примирения откроются также в ЗАГСах Новгородской области. После изучения их работы в трех регионах страны инициатива будет вынесена на федеральный уровень, рассказала Лахова.

При этом Семейный психолог Светлана Бояринова заявила НСН, что специалистам будет сложно работать с семьями, которые приняли осознанное желание развестись.

«Сама по себе идея интересная, но в ней есть сложность: любые примирения возможны, когда оба супруга этого хотят. Если люди уже пришли к разводу, им будет сложно помочь. Насколько я понимаю, это не принудительное посещение комнаты, а по желанию. Конечно, одного посещения недостаточно. Люди прожили жизнь, у них накопились обиды и претензии. Нужен цикл, хотя бы консультаций десяти, тогда людям помогут высказать претензии, научат по-новому разговаривать друг с другом», - сказала она.