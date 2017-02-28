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Картина дня: коллапс на «синей» ветке метро, страсти вокруг Исаакия и «Зенит»

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© Фото: thenextweb.com

Темы дня

Что стало причиной задержки поездов в петербургской подземке, принял ли Горизбирком документы на референдум по передаче Исаакия РПЦ, каким игроком интересуется «Зенит».

Самой популярной темой за день, по данным «Монитора», стал коллапс на «синей» ветке петербургского метрополитена. Среди петербургских СМИ первыми об этом написали канал «Piter tv» (17:35), «Фонтанка.ру» (17:40) и «Деловой Петербург» (17:50).

«Синяя» ветка «зависла» из-за сломанного светофора в тоннеле. «Метро зависло на «Горьковской». Станция метро «Сенная площадь» стоит уже восемь минут. Объявили, что «Петроградская» закрыта. «Невский проспект» стоит намертво», - писали очевидцы.

Также, по их словам, на станции метро «Черная речка» из-за задержки поездов образовалось сильное столпотворение. «На каждой станции поезда стоят с открытыми дверьми по несколько минут», - оперативно рассказывали пассажиры.

При этом в пресс-службе метрополитена отметили, что движение поездов не остановлено, а лишь замедлено. «Все станции на синей ветке на вход и выход работают в обычном режиме», - заявили в пресс-службе сразу после начала коллапса, однако позднее все же сообщили о том, что станция метро «Петроградская» была закрыта на четыре минуты, чтобы уменьшить количество пассажиров на платформе.

По данным пресс-службы, штатное движение поездов по «синей» ветке было восстановлено в 17:37, однако свидетели ЧП еще некоторое время фотографировали толпы людей на станциях.

Второй по значимости темой дня стал «Зенит», петербургский клуб якобы заинтересован в нападающем «Маккаби» и сборной Исландии Видаре Кьяртанссоне. Сайт Visir сообщил, что трансфер может обойтись «Зениту» в 9,4 млн евро. В 2016 году 26-летний футболист перешел из шведского «Мальмё» в «Маккаби» за 3,6 млн евро.

Третьей популярной темой, по мнению «Монитора», стали страсти вокруг Исаакиевского собора. Сегодня, 28 февраля, Горизбирком принял документы на референдум по передаче Исаакия РПЦ. Авторы идеи референдума хотят включить в бюллетень следующий вопрос:

«Согласны ли вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга здания должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?»

Планируется расспросить жителей Северной столицы об Исаакиевском соборе, Спасе-на-Крови и Петропавловском соборе. Горизбирком должен рассмотреть заявку на законность подачи в течение 15 дней. Если ее примут, активисты должны будут получить одобрение ЗакСа. Затем необходимо будет в течение 30 дней собрать подписи 2% петербургских избирателей - это примерно 76 тыс. голосов.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Невские новости», «Петербургский дневник» и «Деловой Петербург».

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