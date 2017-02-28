Картина дня: коллапс на «синей» ветке метро, страсти вокруг Исаакия и «Зенит»

Самой популярной темой за день, по данным «Монитора», стал коллапс на «синей» ветке петербургского метрополитена. Среди петербургских СМИ первыми об этом написали канал «Piter tv» (17:35), «Фонтанка.ру» (17:40) и «Деловой Петербург» (17:50).

«Синяя» ветка «зависла» из-за сломанного светофора в тоннеле. «Метро зависло на «Горьковской». Станция метро «Сенная площадь» стоит уже восемь минут. Объявили, что «Петроградская» закрыта. «Невский проспект» стоит намертво», - писали очевидцы.

Также, по их словам, на станции метро «Черная речка» из-за задержки поездов образовалось сильное столпотворение. «На каждой станции поезда стоят с открытыми дверьми по несколько минут», - оперативно рассказывали пассажиры.

При этом в пресс-службе метрополитена отметили, что движение поездов не остановлено, а лишь замедлено. «Все станции на синей ветке на вход и выход работают в обычном режиме», - заявили в пресс-службе сразу после начала коллапса, однако позднее все же сообщили о том, что станция метро «Петроградская» была закрыта на четыре минуты, чтобы уменьшить количество пассажиров на платформе.

По данным пресс-службы, штатное движение поездов по «синей» ветке было восстановлено в 17:37, однако свидетели ЧП еще некоторое время фотографировали толпы людей на станциях.

Второй по значимости темой дня стал «Зенит», петербургский клуб якобы заинтересован в нападающем «Маккаби» и сборной Исландии Видаре Кьяртанссоне. Сайт Visir сообщил, что трансфер может обойтись «Зениту» в 9,4 млн евро. В 2016 году 26-летний футболист перешел из шведского «Мальмё» в «Маккаби» за 3,6 млн евро.

Третьей популярной темой, по мнению «Монитора», стали страсти вокруг Исаакиевского собора. Сегодня, 28 февраля, Горизбирком принял документы на референдум по передаче Исаакия РПЦ. Авторы идеи референдума хотят включить в бюллетень следующий вопрос:

«Согласны ли вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга здания должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?»

Планируется расспросить жителей Северной столицы об Исаакиевском соборе, Спасе-на-Крови и Петропавловском соборе. Горизбирком должен рассмотреть заявку на законность подачи в течение 15 дней. Если ее примут, активисты должны будут получить одобрение ЗакСа. Затем необходимо будет в течение 30 дней собрать подписи 2% петербургских избирателей - это примерно 76 тыс. голосов.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Невские новости», «Петербургский дневник» и «Деловой Петербург».