Подготовка к параду Победы ограничит движение в центре Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

В Северной столице 2 марта, 14 марта, 16 марта и 21 марта будут проводится строевые занятия парадного расчета Нахимовского военного-морского училища.

В указанные дни с 15:30 до 17:30 движение транспортных средств будет прекращено по Петровской набережной на участке от Мичуринской улицы до Петроградской набережной, а также по Петроградской набережной на участке от Петровской набережной до Пеньковой улицы.

Схемы ОДД и объезда на период проведения мероприятий доступны на сайте КРТИ.