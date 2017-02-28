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Сын хоккеиста Владимира Петрова опроверг слухи о смерти отца от рака

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Советский и российский хоккеист Владимир Петров
© Фото: Юрий Сомов / РИА «Новости»

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Он назвал настоящую причину смерти двукратного олимпийского чемпиона по хоккею в составе сборной СССР.

Сын известного хоккеиста Владимира Петрова опроверг слухи о смерти отца от рака. Он назвал настоящую причину смерти двукратного олимпийского чемпиона по хоккею в составе сборной СССР. Об этом сообщает «Лента.ру».

«Он давно болел. У него были проблемы с легкими, они начались еще 20 лет назад. Сейчас сердце отца не выдержало. Сообщения о раке, которые появились в газетах, не соответствуют действительности», - заявил Максим Петров.

Ранее о раке рассказал Борис Михайлов, экс-партнер Владимира Петрова по национальной команде. «Сейчас я еду в госпиталь. У Володи был рак. Буквально за полтора месяца болезнь его съела. Это произошло сегодня в 4 утра. Жена его позвонила в седьмом часу», - цитирует «Спорт-Экспресс» Михайлова.

Советский и российский хоккеист Владимир Петров скончался в ночь на вторник, 28 февраля, в возрасте 69 лет. Петров будет похоронен 2 марта на федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

Профессиональную спортивную карьеру Петров начал с клуба «Крылья Советов», куда пришел в 1965 году. Спустя два года он начал играть в ЦСКА. За армейцев он играл до 1981 года, за это время клуб 11 раз становился чемпионом СССР и пять раз завоевал Кубок страны. В составе сборной России по хоккею Петров девять раз становился чемпионом мира и дважды выиграл Олимпиаду.

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