Движение поездов на "синей" ветке петербургской подземки восстановлено. Об этом сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Петербургский метрополитен".

Штатное движение поездов по "синей" ветке было восстановлено в 17:37. При этом станцию метро "Петроградская" все же закрывали на четыре минуты - чтобы уменьшить количество пассажиров на платформе.

При этом ранее в пресс-службе заявляли, что все станции работают на вход и выход в обычном режиме, а движение поездов замедлено из-за сломанного в тоннеле светофора, сейчас его уже починили.

Очевидцы сообщали, что на некоторых станциях образовалось сильное столпотворение, а по громкоговорителю объявляют о закрытии станции метро "Петроградская".

Фото: vk.com/spb_today