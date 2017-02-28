В Петербурге введут специальные выплаты за рождение первенца

В Петербурге в текущем году введут специальные выплаты за рождение первенца. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу комитета по социальной политике Александра Ржаненкова.

"Мы часто слышим со стороны населения небольшие укоры, что бюджет помогает малоимущим, многодетным семьям, одиноким матерям, инвалидам, а простым семьям, у которых рождается ребенок, не помогает. В текущем году мы собираемся ввести выплаты при рождении первого ребенка", - сказал он.

При этом Ржаненков не уточнил, о какой именно сумме выплаты будет идти речь. Он также не назвал точных дат, когда Смольный начнет программу этих выплат. По словам Ржаненкова, бюджет комитета на текущий год составляет более 51 млрд рублей, однако из-за растущей продолжительности жизни населения и роста числа многодетных семей средств на оказание всех мер поддержки становится меньше.

"Пока нам на этот год не хватает 2 млрд рублей", - сказал Ржаненков, добавив, что средства будут запрошены в рамках корректировки городского бюджета. Те или иные меры поддержки со стороны Смольного получает каждая четвертая семья Петербурга, резюмировал глава комитета.