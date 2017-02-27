Сокуров: После Исаакия РПЦ может потребовать вернуть Эрмитаж

Кинорежиссер и общественный деятель Александр Сокуров считает, что после Исаакиевского собора Русская православная церковь может потребовать вернуть Эрмитаж. Об этом он заявил в интервью изданию «Газета.Ru».

«Быть может, следом потребуют вернуть и другие храмы, а затем и Эрмитаж? Стоит только начать. Надо призвать их к порядку, чтобы они не раскачивали общество - мы же все видим, какое противостояние возникло», - отметил Сокуров.

По его мнению, РПЦ вновь рвется управлять государством. «Исторически православная церковь всегда была слита с государством, главой церкви был царь, и при этом церковь де-факто объявляла, что любая власть от Бога. Что мы наблюдаем сейчас? Мы наблюдаем, что клир снова рвется управлять государством: иногда это выглядит наивно, но порой - просто страшно», - также сказал кинорежиссер в интервью.

«Настало время сказать церкви, чтобы она оставила в покое государство и перестала пытаться участвовать в его управлении - для ее же блага», - резюмировал Александр Сокуров.

В начале января губернатор Георгий Полтавченко официально объявил, что Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ. В Петербурге прошли уже несколько митингов как против, так и в поддержку передачи.

Предполагается, что церковь получит Исаакий на 49 лет. Формально собор останется в собственности Смольного, поэтому все расходы на его содержание и реставрацию «упадут» на городской бюджет, речь идет о 650-800 млн рублей в год.