  • 27 Февраль 2017
USD 28.02.2017 57.9371 +0.4609
USD ММВБ 14:17 58.01200  
EUR 28.02.2017 61.2569 +0.8034
EUR ММВБ 14:17 61.3090  
Нефть($) 27.02.2017 56.78 +1.32
Нефть(p) 27.02.2017 3289.67 +102.04

Медведева и патриарха Кирилла просят создать комиссию по передаче Исаакия РПЦ

Автор:


© Фото: Виталий Беспалов / «Санкт-Петербург.ру»

Темы дня

С такой инициативой к ним обратился депутат Законодательного собрания Ленобласти Владимир Петров.

Премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и патриарха Кирилла просят создать совместную согласительную комиссию по передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви. С такой инициативой к ним обратился депутат Законодательного собрания Ленобласти Владимир Петров.

Читать также:

Исаакий в руках РПЦ: потеря музея, бюджетных денег и уважения петербуржцев

«За последнее время в СМИ и интернете развернулась широкая кампания по освещению вопроса передачи собора. Сторонники и противники передачи, к сожалению, не могут найти компромиссного решения, не в состоянии прийти к общему языку. Такая ситуация вредит всему гражданскому обществу, которое, буквально, разломлено на два лагеря. Сегодня в Петербурге, пожалуй, нет такого человека, чьи знакомые и близкие придерживаются одного единого мнения о соборе», - говорится в письме.

По мнению Петрова, комиссия обеспечит компромиссный процесс передачи Исаакия РПЦ, сможет подготовить дорожную карту передачи собора, а также «убрать из диалога ноты радикализма и преодолеть непонимание».

«Буквально вчера в нашей стране было прощеное воскресенье - мы все должны простить друг другу обиды и приступить к созиданию. Собор - это, прежде всего храм Божий. И мы должны без спекуляций решить - что первично: музей при храме или же храм при музее?», - отметил депутат.

Петров также подчеркивает, что создание совместной комиссии будет способствовать выведению дискуссии с улиц. «Ситуация настолько зашла в тупик, что сейчас все стороны конфликта ждут вмешательства свыше. Ни одна сторона не получила монопольного морального права для перелома ситуации. Поэтому создание такой комиссии, с участием как духовенства, так и чиновников, без сомнения, может стать единственным способом преодоления противоречий и налаживанием отношений», - резюмирует Петров.

С начала 2017 года в Петербурге разгорелся скандал вокруг Исаакиевского собора, который губернатор Георгий Полтавченко решил передать в безвозмездное пользование РПЦ. Впервые он объявил об этом 10 января, по поводу передачи собора РПЦ «за» и «против» высказались многие чиновники, историки, простые петербуржцы и даже Союз музейных работников. Предполагается, что церковь получит собор на 49 лет. При этом формально Исаакий останется в собственности Смольного, поэтому все расходы на его содержание и реставрацию «упадут» на городской бюджет.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    "Оскар-2017": прогнозы и скандалы

    До вручения наград американской киноакадемии остаются считанные дни. "Санкт-Петербург.ру" рассказывает, на кого ставят букмекеры, кто может стать звездой вечера и какие скандалы имеют все шансы затмить сияние статуэток.

    читать далее →

    Масленица - 2017: лучшие места в Петербурге для провода зимы

    Ярмарки, прыжки через костры, хороводы, катания с горок, концерты и, конечно же, сжигание чучела. «Санкт-Петербург.ру» собрал различные городские площадки, где с размахом и весельем будет праздноваться Масленица.

    читать далее →

    Роскошь старины: деревянные постройки Петербурга

    В Северной столице сохранилось не так мало деревянных зданий и особняков, которые смогли дожить до наших дней. "Санкт-Петербург.ру" составил список выдающихся произведений деревянного зодчества.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Трудности перевода: кто дублирует звезд и что остается за кадром

    Чьими голосами в России говорят Бенедикт Камбербетч, Джонни Депп и Леонардо Ди Каприо, чем актер дубляжа должен быть похож на свой голливудский прототип и как озвучивают любовные сцены.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Под камнем сим. Эпитафия

    Экскурс в историю петербургских кладбищ от популярного автора неформальных путеводителей Марины Ждановой.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    27.02.17
    Снимаем недорого офис в центре Санкт-Петербурга
    24.02.17
    Самые популярные стиральные машины
    22.02.17
    Кожаные куртки от ТОТОGROUP: эффектный дизайн и безупречное качество
    22.02.17
    Выручка активов Дмитрия Мазурова составила 5 млрд долларов
    21.02.17
    Фотосток Depositphotos — полезный ресурс для фотографов и сайтов, ищущих хорошие снимки
    20.02.17
    WestComp поможет выбрать отличное оборудование и существенно сэкономить
    20.02.17
    Рассрочка от застройщика: преимущества и подводные камни
    15.02.17
    Чем привлекателен хостинг и не только от "2domains"

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm