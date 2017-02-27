Медведева и патриарха Кирилла просят создать комиссию по передаче Исаакия РПЦ

Премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и патриарха Кирилла просят создать совместную согласительную комиссию по передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви. С такой инициативой к ним обратился депутат Законодательного собрания Ленобласти Владимир Петров.

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«За последнее время в СМИ и интернете развернулась широкая кампания по освещению вопроса передачи собора. Сторонники и противники передачи, к сожалению, не могут найти компромиссного решения, не в состоянии прийти к общему языку. Такая ситуация вредит всему гражданскому обществу, которое, буквально, разломлено на два лагеря. Сегодня в Петербурге, пожалуй, нет такого человека, чьи знакомые и близкие придерживаются одного единого мнения о соборе», - говорится в письме.

По мнению Петрова, комиссия обеспечит компромиссный процесс передачи Исаакия РПЦ, сможет подготовить дорожную карту передачи собора, а также «убрать из диалога ноты радикализма и преодолеть непонимание».

«Буквально вчера в нашей стране было прощеное воскресенье - мы все должны простить друг другу обиды и приступить к созиданию. Собор - это, прежде всего храм Божий. И мы должны без спекуляций решить - что первично: музей при храме или же храм при музее?», - отметил депутат.

Петров также подчеркивает, что создание совместной комиссии будет способствовать выведению дискуссии с улиц. «Ситуация настолько зашла в тупик, что сейчас все стороны конфликта ждут вмешательства свыше. Ни одна сторона не получила монопольного морального права для перелома ситуации. Поэтому создание такой комиссии, с участием как духовенства, так и чиновников, без сомнения, может стать единственным способом преодоления противоречий и налаживанием отношений», - резюмирует Петров.

С начала 2017 года в Петербурге разгорелся скандал вокруг Исаакиевского собора, который губернатор Георгий Полтавченко решил передать в безвозмездное пользование РПЦ. Впервые он объявил об этом 10 января, по поводу передачи собора РПЦ «за» и «против» высказались многие чиновники, историки, простые петербуржцы и даже Союз музейных работников. Предполагается, что церковь получит собор на 49 лет. При этом формально Исаакий останется в собственности Смольного, поэтому все расходы на его содержание и реставрацию «упадут» на городской бюджет.