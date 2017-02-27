Весна в Петербурге начнется с потепления и дождей. В первую неделю марта обещают плюсовую температуру. Об этом сообщает РБК со ссылкой на прогнозы синоптиков.

На этой неделе температура воздуха в Северной столице начнет постепенно повышаться. Ко вторнику, 28 февраля, ночью до -7, днем до +4, возможен мокрый снег, днем - с дождем. Ночью и утром также ожидается гололед.

В среду,1 марта, в городе на Неве температура воздуха даже ночью поднимется до +3, днем до +4. В первый день весны в Петербурге будет облачно, пройдут небольшие дожди.

До конца недели в городе сохранится плюсовая температура - ночью в районе нуля градусов, днем +2…+4. Всю неделю ожидаются небольшие дожди, в пятницу, 3 марта, переменная облачность.