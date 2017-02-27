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Журнал The New Yorker выпустит русскоязычную обложку с Путиным

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Путин на российско-словенских переговорах 10 февраля
© Фото: kremlin.ru

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Кроме президента России , на обложке также представлен Дональд Трамп в виде бабочки.

Журнал The New Yorker выпустит русскоязычную обложку с президентом России Владимиром Путиным. Обложка номера, который выйдет 6 марта, опубликована на официальном сайте издания.

Кроме Путина, на обложке также представлен в виде бабочки президент США Дональд Трамп. При этом название журнала будет написано с использованием кириллицы — «The Нью-Йоркер».

Такое необычное решение связано с главным материалом номера за авторством сразу трех журналистов - Эвана Осноса, Дэвида Ремника и Джошуа Яффы. Их текст посвящен вмешательству России в выборы президента США и российско-американским отношениям, название материала - «Трамп, Путин и новая холодная война».

Путин изображен на обложке в позе Юстаса Тилли - вымышленного денди, изображенного на первой обложке The New Yorker в 1925 году, пишет «Медуза». Журнал регулярно пародирует эту обложку, обычно в феврале, когда отмечает очередную годовщину первого выпуска.

«Автор обложки Барри Блитт воображает будущее, в котором наш символ превратился в Юстаса Владимировича Тилли, а бабочка, которую тот рассматривает - ни что иное как потрясенный Дональд Трамп», - отмечает журнал.

Фото: newyorker.com

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