  • 27 Февраль 2017
USD 28.02.2017 57.9371 +0.4609
USD ММВБ 14:17 58.01200  
EUR 28.02.2017 61.2569 +0.8034
EUR ММВБ 14:17 61.3090  
Нефть($) 27.02.2017 56.78 +1.32
Нефть(p) 27.02.2017 3289.67 +102.04

В парке «Екатерингоф» на Масленицу сожгли чучела ксенофобии и патриархата (ФОТО)

Автор:


© Фото: Twitter / @merr1k
    следующая

    Темы дня

    Организаторами необычной акции стали активисты арт-группы «родина».

    В парке «Екатерингоф» на Масленицу сожгли чучела ксенофобии, милитаризма, патриархата, депрессии, гомеопатии и других. Об этом сообщает на своей странице в Facebook Вадим Лурье.

    Читайте также:

    Петербург проводил Масленицу народными гуляниями (ФОТО)

    Акцию устроили днем в воскресенье, 26 февраля, ее организаторами стали активисты арт-группы «родина». Творческая группа работает в Петербурге с 2013 года, ее основные направления: перформативное социальное искусство, полевые и экспериментальные исследования патриотизма, языков и институтов власти.

    Одной из самых ярких и нашумевших в России стала акция «Война - безработица - ноябрь», прошедшая в Северной столице 1 ноября прошлого года. Активисты стояли с плакатами на кладбище и вдоль железной дороги.

    На плакатах были фразы: «Все будет плохо и никогда не кончится», «Наше будущее - алкоголизм», «Родился, потерпел, умер», «Боль, пустота, патриотизм», «Увы» и «Все мертвы, но некоторые мертвее».

    По теме

    Все новости рубрики
      следующая
      следующая
      Все новости
      Общество

      Лучшее в Петербурге

      "Оскар-2017": прогнозы и скандалы

      До вручения наград американской киноакадемии остаются считанные дни. "Санкт-Петербург.ру" рассказывает, на кого ставят букмекеры, кто может стать звездой вечера и какие скандалы имеют все шансы затмить сияние статуэток.

      читать далее →

      Масленица - 2017: лучшие места в Петербурге для провода зимы

      Ярмарки, прыжки через костры, хороводы, катания с горок, концерты и, конечно же, сжигание чучела. «Санкт-Петербург.ру» собрал различные городские площадки, где с размахом и весельем будет праздноваться Масленица.

      читать далее →

      Роскошь старины: деревянные постройки Петербурга

      В Северной столице сохранилось не так мало деревянных зданий и особняков, которые смогли дожить до наших дней. "Санкт-Петербург.ру" составил список выдающихся произведений деревянного зодчества.

      читать далее →

      Как это сделано

      написать письмо

      Трудности перевода: кто дублирует звезд и что остается за кадром

      Чьими голосами в России говорят Бенедикт Камбербетч, Джонни Депп и Леонардо Ди Каприо, чем актер дубляжа должен быть похож на свой голливудский прототип и как озвучивают любовные сцены.

      все письма →
      прочитать письмо →

      Проверено на себе

      "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

      Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

      читать далее →

      Пресс-релизы

      27.02.17
      Снимаем недорого офис в центре Санкт-Петербурга
      24.02.17
      Самые популярные стиральные машины
      22.02.17
      Кожаные куртки от ТОТОGROUP: эффектный дизайн и безупречное качество
      22.02.17
      Выручка активов Дмитрия Мазурова составила 5 млрд долларов
      21.02.17
      Фотосток Depositphotos — полезный ресурс для фотографов и сайтов, ищущих хорошие снимки
      20.02.17
      WestComp поможет выбрать отличное оборудование и существенно сэкономить
      20.02.17
      Рассрочка от застройщика: преимущества и подводные камни
      15.02.17
      Чем привлекателен хостинг и не только от "2domains"

      сделано в spbnews

      © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
      Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
      Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm