В парке «Екатерингоф» на Масленицу сожгли чучела ксенофобии и патриархата (ФОТО)

В парке «Екатерингоф» на Масленицу сожгли чучела ксенофобии, милитаризма, патриархата, депрессии, гомеопатии и других. Об этом сообщает на своей странице в Facebook Вадим Лурье.

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Акцию устроили днем в воскресенье, 26 февраля, ее организаторами стали активисты арт-группы «родина». Творческая группа работает в Петербурге с 2013 года, ее основные направления: перформативное социальное искусство, полевые и экспериментальные исследования патриотизма, языков и институтов власти.

Одной из самых ярких и нашумевших в России стала акция «Война - безработица - ноябрь», прошедшая в Северной столице 1 ноября прошлого года. Активисты стояли с плакатами на кладбище и вдоль железной дороги.

На плакатах были фразы: «Все будет плохо и никогда не кончится», «Наше будущее - алкоголизм», «Родился, потерпел, умер», «Боль, пустота, патриотизм», «Увы» и «Все мертвы, но некоторые мертвее».