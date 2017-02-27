Демонтаж новогодних украшений с Дворцового моста перекрыл дорогу пешеходам (ФОТО)

Демонтаж новогодних украшений с Дворцового моста перекрыл дорогу пешеходам. Им приходится ходить по проезжей части. Об этом «Фонтанка.ру» со ссылкой на очевидцев.

«Путь пешеходам и велосипедистам преградила металлическая конструкция, которую рабочие сняли с фонаря. Еще один завал из украшений петербуржцам приходиться обходить у пешеходного перехода напротив Адмиралтейства», - пишет издание.

Ранее СПб ГУП «Ленсвет» объявил, что начнет снимать новогодние украшения в Северной столице 15 января. Планировалось, что их всех снимут до конца января. Всего в городе в канун праздников засверкали около 8 тыс. праздничных украшений.

Фото: fontanka.ru

Фото: fontanka.ru