В Петербурге подписали новый закон о встречах депутатов с избирателями

Исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Говорунов подписал новый закон о встречах депутатов с избирателями. Георгий Полтавченко находится в отпуске до 6 марта. Об этом сообщает «Росбалт».

Документ с правками Полтавченко был одобрен депутатами Законодательного собрания 22 февраля. Закон вступает в силу спустя 10 дней после опубликования, то есть начнет действовать в ближайшие выходные.

Парламентариям разрешили встречи с избирателями лишь в формате гайд-парков. Более того, теперь правительство сможет установить перечень мест, где могут проходить встречи. Число участников таких собраний сократили до 100 человек.

Изначально в ЗакСе хотели приравнять встречи с депутатами к митингам, чтобы гайд-парки также согласовывали со Смольным. Однако Георгий Полтавченко отказался подписывать такой законопроект и внес в него свои поправки.

Автором первоначального законопроекта о приравнивании встреч с депутатами к митингам стал депутат «Единой России» Александр Тетердинко. Инициатива появилась после митинга на Марсовом поле 28 января против передачи Исаакиевского собора в безвозмездное пользование РПЦ. Он прошел в форме встречи с депутатами.

Следующая акция протеста против передачи Исаакия РПЦ запланирована оппозицией на 19 марта, однако она пока что не согласована со Смольным. В случае отказа депутаты больше не смогут позвать несколько сотен человек на митинг под предлогом «встречи с избирателями».

В начале января Полтавченко официально объявил, что Исаакиевский собор будет передан РПЦ. Предполагается, что церковь получит его на 49 лет. Формально Исаакий останется в собственности Смольного, поэтому все расходы на его содержание и реставрацию «упадут» на городской бюджет, речь идет о 650-800 млн рублей в год.