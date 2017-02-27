«Оскар-2017»: шесть статуэток у фильма «Ла-Ла Ленд»

Сегодня ночью, 27 февраля, в Лос-Анджелесе прошла 89-я церемония вручения премий Американской киноакадемии. Итоги вручения статуэток «Оскар-2017» стали неожиданными.

Фильм «Ла-Ла Ленд», который по всевозможным прогнозам должен был победить в главной номинации «Фильм года», провалился, а лучшим кино в итоге назван «Лунный свет».

Более того, при вручении наград произошел громкий скандал. Ведущий церемонии Джимми Киммел перепутал конверты и вначале назвал фильмом года именно «Ла-Ла Ленд».

«Я так и знал, что не смогу не облажаться, когда буду вести церемонию», - позднее прокомментировал Киммел, извинившись на ошибку. Ее уже назвали «беспрецедентным и невиданным случаем в истории Академии», хотя подобное происходит почти каждый год.

Итоги «Оскара-2017»:

Лучший фильм - «Лунный свет»

Лучший актер - Кейси Аффлек («Манчестер у моря»)

Лучшая актриса - Эмма Стоун («Ла-Ла Ленд»)

Лучшая режиссура - Дэмьен Шазелл («Ла-Ла Ленд»)

Лучший актер второго плана - Махершала Али («Лунный свет»)

Лучшая актриса второго плана - Виола Дэвис («Ограды»)

Лучший адаптированный сценарий - «Лунный свет»

Лучшая операторская работа - «Ла-Ла Ленд»

Лучшая работа художника-постановщика - «Ла-Ла Ленд»

Лучшкая музыка к фильму - «Ла-Ла Ленд»

Лучшая песня - «Ла-Ла Ленд»

Лучший монтаж звука - «Прибытие»

Лучший оригинальный сценарий - Кеннетт Лонерган («Манчестер у моря»)

Лучший адаптированный сценарий - Барри Дженкинс и Тарелл Элвин МакКрейни («Лунный свет»)

Лучший фильм на иностранном языке - «Коммивояжер» (Иран)

Лучший полнометражный анимационный фильм - «Зверополис»

Лучший полнометражный документальный фильм - «О. Джей: Сделано в Америке»

Лучший грим - «Отряд самоубийц»

Лучший дизайн костюма - «Фантастические твари и где они обитают»

Лучший спецэффекты - «Книга джунглей»