В Петербурге прогремел салют в честь Дня защитника Отечества (ФОТО)

В Петербурге прогремел салют в честь Дня защитника Отечества. Военнослужащие Западного военного округа дали залпы из двухсот орудий в шести городах России одновременно.

30-залповые салюты прошли в городах-героях и городах воинской славы. Около 400 военнослужащих выстрелили из артиллерийских установок в Петербурге, Москве, Туле, Смоленске, Воронеже и Калининграде.

В Северной столице фейерверк озарил небо над Петропавловской крепостью. Он начался ровно в 21 час и продолжался около 20 минут. Салют традиционно собрал на Дворцовом мосту и набережной толпы празднующих.

Обычно во время фейерверка автомобильную дорогу между Эрмитажем и Дворцовой набережной перекрывают, однако сегодня этого сделано не было, в итоге петербуржцы и гости города то и дело бегали через нее.

Фото: Яна Рубина / "Санкт-Петербург.ру"