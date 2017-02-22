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Минобороны построит копию Рейхстага для тренировки юнармейцев

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© Фото: toberlin.ru

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По словам Шойгу, его возведение уже началось в парке "Патриот" в Подмосковье.

Минобороны построит копию Рейхстага для тренировки юнармейцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра обороны РФ Сергея Шойгу.

"Мы в парке "Патриот" строим Рейхстаг. Не в полном виде. Чтобы наши юнармейцы могли штурмовать конкретный объект", - рассказал он.

По его словам, в парке можно будет провести целый день на подлодке и испытать на себе борьбу за живучесть. Парк "Патриот" - военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил РФ, который находится в Подмосковье.

Ранее стало известно, что Минобороны планирует построить в Кронштадте филиал столичного парка "Патриот". На площадях Кронштадтского адмиралтейства будет создана зоны береговых войск, морской пехоты, поисковых и аварийно-спасательных сил, подводных и противодиверсионных сил и средств. Также на территории парка появятся тренажерные комплексы, на которых в том числе будут проводиться мероприятия по боевой подготовке.

Аналогичный проект был разработан для Севастополя, однако 4 февраля официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ведомство решило отказаться от строительства парка в Крыму.

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