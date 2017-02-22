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«ЛенСпецСМУ» достроит электродепо «Южное» за 5,4 млрд рублей

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© Фото: russos.livejournal.com

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Из-за расторжения контракта с «Трансстроем» сроки достройки депо сдвинулись на полгода.

Компания «ЛенСпецСМУ», входящая в ГК «Эталон», достроит электродепо «Южное» за 5,4 млрд рублей. Она победила в тендере на достройку депо для Фрунзенского радиуса метро, сообщается на сайте госзакупок.

Смольный объявил тендер 10 февраля, первое место в конкурсе заняла «ЛенСпецСМУ», второе - «Метрострой», третье - «Ленмонтаж». Согласно документации, «ЛенСпецСМУ» предложила лучшие «качественные характеристики объекта».

«ЛенСпецСМУ» предстоит достроить депо, а также утроить электрические и инженерные сети в отстойно-ремонтном корпусе, мотовозном и электровозном цехе, цехе восстановительной окраски и сушки вагонов, цехе обточки колесных пар, на складе запасных агрегатов и узлов, и в помещениях подсобного и обслуживающего назначения.

Кроме того, госконтрактом предусмотрено выполнение работ на объектах энергетического хозяйства, объектах транспортного хозяйства и связи, а также дорожные работы и благоустройство прилегающей территории. Согласно контракту, все это должно быть сделано во втором квартале 2018 года.

В середине декабря 2016 года правительство Петербурга в одностороннем порядке расторгло госконтракт с АО «Корпорация «Трансстрой» на строительство электродепо «Южное». Среди причин расторжения контракта - отставание от сроков строительства инженерных сетей, административно-бытового корпуса, топливозаправочного пункта.

Компания не успела до ноября накрыть кровлей и пустить отопление в двух отстойно-ремонтных корпусах и столовой. «Трансстрою» также вменяется некачественное выполнение работ. Сумма непогашенного аванса со стороны «Трансстроя» составляет 359 млн рублей.

Председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин заявил, что разрыв контракта с «Трансстроем» не повлияет на запуск станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Южная», которые являются частью Фрунзенского радиуса. При этом сроки из-за разрыва контракта все же сдвинулись - депо должны сдать на полгода позже запланированного.

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