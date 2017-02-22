Путин подписал закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья для всех граждан РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Бесплатная приватизация «для всех» должна была закончится 1 марта 2017 года. Право бесплатной приватизации действовало лишь до 2020 года для отдельных категорий граждан, в том числе для крымчан и жителей аварийных домов.

Документ о бессрочной бесплатной приватизации был направлен на подпись президенту после одобрения Госдумой 10 февраля и Советом Федерации 15 февраля.

Комментируя решение Совфеда, спикер Валентина Матвиенко назвала его «законом социальной справедливости», пишет REGNUM. В эпопее с продлением сроков приватизации «поставлена точка», добавила Матвиенко.

«В итоге принята норма о бессрочной бесплатной приватизации жилья для всех категорий граждан. При этом, как и прежде, бесплатно приватизировать жилье можно один раз», - также отметила вице-спикер Совфеда Галина Карелова.

Как ранее заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Путин изначально положительно оценивал введение бессрочной бесплатной приватизации.