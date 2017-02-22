Первыми в реестр новостных агрегаторов Роскомнадзора попали «СМИ2» и «Новости@Mail.ru». Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Сегодня, 22 февраля, Роскомнадзор официально заявил о начале работы реестра. Деятельность новостных агрегаторов, попадающих в реестр, с 1 января 2017 года регулируется специальной статьей закона «Об информации».

На каком основании «СМИ2» и «Новости@Mail.ru» попали в реестр, не уточняется. Двумя днями ранее, 20 февраля, Роскомнадзор назвал кандидатов на включение в реестр: «Яндекс.Новости», Google News, «Новости@Mail.ru», «Рамблер Новости», «СМИ2» и портал Microsoft Network.

Новостным агрегатором, на который распространяется новый закон, может быть признан только ресурс с посещаемостью более миллиона человек в сутки, владельцем которого является россиянин или российская компания, пишет «Медуза».

Согласно новому закону, агрегаторы обязаны проверять всю распространяемую информацию, исключение сделано только для сообщений от СМИ, зарегистрированных в Роскомнадзоре. За нарушение закона предусмотрены штрафы до 3 млн рублей.

Перед вступлением закона в силу крупнейший российский новостной агрегатор «Яндекс.Новости» объявил, что он не будет выдавать в своих лентах сообщения СМИ, которые не зарегистрированы в России. В «Яндексе» объяснили, что физически не смогут проверить все сообщения от этих редакций.