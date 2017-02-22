Шойгу рассказал о создании войск информационных операций

В России созданы войска информационных операций. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на министра обороны РФ Сергея Шойгу.

"За это время созданы войска информационных операций, что гораздо эффективнее и сильнее того управления, которое называлось контрпропагандой", - сказал Шойгу.

Выступая сегодня, 22 февраля, на заседании Госдумы, министр добавил, что "пропаганда должна быть умной, грамотной и эффективной".

Ранее, во время учений "Кавказ-2016", впервые было отработано "информационное противоборство" с условным противником. К решению этих задач привлекались главное оперативное управление Генштаба, центры информационного противоборства в военных округах, войска информационных операций, радиоэлектронной борьбы, специалисты службы защиты государственной тайны.

Впервые о необходимости создания в российской армии киберкомандования в марте 2012 заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, пишет "Интерфакс". Киберкомандование должно было быть создано в 2014 году как новый род войск. Однако до последнего времени в парламенте России опровергали сообщения о том, что в стране существуют кибервойска.

В начале января газета "Коммерсантъ" опубликовала исследование международной компании Zecurion Analytics, согласно которому Россия входит в пятерку стран по численности и финансированию кибервойск, которые занимаются шпионажем, кибератаками и информационными войнами.

Согласно данным компании и источникам издания на рынке информационной безопасности, численность российских кибервойск насчитывает примерно 1000 человек, а их финансирование может ежегодно составлять около 300 млн долларов.