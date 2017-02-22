"Аэрофлот" ответил на обвинения в дискриминации стюардесс по внешности и возрасту. В компании считают информацию недостоверной. Об этом сообщает РИА "Новости".

В Пресненский суд Москвы обратилась стюардесса Евгения Магурина, которая указала, что работодатель снизил размер надбавки к ее зарплате, в частности, из-за того, что она носит 52 размер одежды. Женщина требует вернуть ей надбавку, а также компенсировать моральный вред в размере 100 тыс. рублей.

"В своей кадровой работе "Аэрофлот" неукоснительно придерживается положений российского законодательства, а также, в соответствии с лучшими международными практиками, принципов "работодателя равных возможностей", - заявили в компании, комментируя иск.

В "Аэрофлоте" пояснили, что главными критериями отбора бортпроводников являются коммуникабельность, дружелюбие, знание иностранных языков, а также опрятный внешний вид. При этом возраст не является ограничением для работы стюардессой, кадровики в первую очередь обращают внимание на опыт и профессиональные навыки претендента. В компании добавили, что пока не получили иск Магуриной.

Скандал вокруг "Аэрофлота" разгорелся после того, как бортпроводницы рассказали СМИ о том, что в июне 2016 года всех тщательно измерили и взвесили якобы для новой формы. Впоследствии тех, кто старше 40 лет и носит размер одежды больше 46, сняли с международных рейсов, лишили части бонусов и предложили работать лишь на неудобных ранних утренних и ночных рейсах.