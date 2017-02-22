Виталия Чуркина похоронят в Москве 24 февраля

Виталия Чуркина похоронят 24 февраля на Троекуровском кладбище Москвы. Похороны начнутся в 13:00. Об этом сообщается на официальном сайте МИД России.

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Прощание с Чуркиным состоится также 24 февраля, оно начнется в 10:30 в Большом траурном зале Центральной клинической больницы при Управлении делами президента РФ.

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке 20 февраля. Он ушел из жизни за день до своего 65-летия. По информации источников издания New York Post, дипломат с сердечным приступом был помещен в Пресвитерианский госпиталь, где и скончался.

Точную причину и обстоятельства смерти Виталия Чуркина назовут лишь через несколько недель. Об этом рассказала пресс-секретарь Управления главного медицинского эксперта города Нью-Йорк Джули Болсер.

Чуркин посмертно награжден орденом Мужества. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении 21 февраля. "За самоотверженность, стойкость и высокий профессионализм, проявленные на посту постпреда при ООН в Нью-Йорке, США, наградить орденом Мужества Чуркина Виталия Ивановича (посмертно)", - говорится в указе.