Суд подтвердил решение УФАС по торгам на размещение рекламы в метро

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти подтвердил решение УФАС по торгам на размещение рекламы в метро. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Решение было вынесено в отношении ГУП «Городской центр размещения рекламы». Антимонопольщики выяснили, что ГЦРР ограничивает доступ к торгам на размещение рекламы в метро, что противоречит законодательству.

С жалобой на действия ГЦРР обратилась компания «Волгобалт Медиа». Она претендует на право продавать рекламу в петербургском метрополитене, но не смогла подать заявку на конкурс, объявленный ГЦРР, поскольку тот потребовал от участников наличия трехлетнего опыта работы именно в метро.

Свое решение ограничить доступ к торгам заказчик мотивировал тем, что «метро имеет свою специфику в технологическом плане», а также тем, что избыток рекламы в метро причинит дискомфорт людям с клаустрофобией, которой в той или иной форме страдает от 12 до 15 % населения.

В декабре 2016 года комиссия УФАС сочла претензии «Волгобалта» обоснованными, сейчас это решение поддержал и суд. «Рынок наружной рекламы лихорадит. Рекламщики хотят иметь законно заключенные контракты. Об этом может говорить и то, что на торги на размещение рекламы в метро только в наше Управление поступило пять жалоб, еще четыре жалобы были рассмотрены Центральным аппаратом ФАС России», - рассказал руководитель петербургского УФАС Вадим Владимиров.