Прокуратура просит возбудить второе дело в отношении гендиректора «Почты России»

Прокуратура Москвы просит возбудить второе дело в отношении гендиректора «Почты России» Дмитрия Страшнова. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

По их данным, поводом для очередных претензий к руководству «Почты России» стала очередная проверка. Сотрудники прокуратуры изучали материалы, связанные с «обоснованностью начисления и выплаты премиальных вознаграждений» заместителям Страшнова.

В прокуратуре считают, что Страшнов в 2014–2015 годах незаконно выписал своим заместителям премии на общую сумму почти 270 млн рублей. Своими действиями директор «Почты России» причинил ущерб предприятию, так как вознаграждение возможно только при достижении определенных показателей работы.

В данный момент, по данным «Ъ», у Дмитрия Страшнова числится десять первых и обычных заместителей, а также имеющий такой ранг главный финансовый директор. Материалы в отношении Страшнова направлены в главное следственное управление СКР по Москве для принятия решения о возбуждении уголовного дела за злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ).

Информацию издания о передаче в следственные органы материалов проверки официально подтвердили в прокуратуре, пишет ТАСС. Как сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры столицы Елена Россохина, «это правда».

Генпрокуратура России в конце ноября 2016 года объявила, что ей удалось установить факт незаконной выплаты гендиректору «Почты России» Дмитрию Страшнову заработной платы в размере более 95 млн рублей.

Материалы были переданы Генпрокуратурой в Следственный комитет РФ для возбуждения уголовное дела. В «Почте России» заявили, что Страшнов получил 95 млн рублей в качестве премии за 2014 год. Его оклад при этом оставлял 307 тыс. рублей в месяц. СК пока не завершил доследственную проверку.