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С Байконура успешно стартовала последняя ракета-носитель «Союз-У»

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© Фото: Twitter / @NASA

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Ракета выведет на орбиру грузовой корабль «Прогресс МС-05», стыковка с МКС запланирована на 24 февраля.

С космодрома Байконур успешно стартовала последняя ракета-носитель «Союз-У». Запуск состоялся в 8:58 по московскому времени, пишет «Медуза».

Видео: Alpha Centauri
 

Ракета выведет на орбиру грузовой корабль «Прогресс МС-05», стыковка корабля с МКС запланирована на 24 февраля. На борту находятся почти 2,5 тонны груза: топливо, вода, еда, кислород и посылки для экипажа станции.

Пуск «Союз-У» с «Прогрессом» неоднократно переносился из-за расследования аварии, случившейся 1 декабря 2016 года. Тогда был потерян грузовой корабль «Прогресс», который должна была вывести на орбиту ракета-носитель «Союз-У».

Расследование причин аварии пока не завершено. По предварительным данным, причиной неудачного запуска стала некачественная сборка двигателя третьей ступени ракеты-носителя «Союз-У».

«Союз-У» - самая массовая из ракет, использовавшихся в мировой космонавтике. Всего было произведено 789 запусков из которых только 22 признаны аварийными. Первая «Союз-У» стартовала в 1973 году. По неофициальным данным, Россия намерена отказаться от ракет-носителей «Союз-У» после потери «Прогресса».

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