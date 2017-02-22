Точную причину смерти Виталия Чуркина назовут лишь через несколько недель

Точную причину и обстоятельства смерти Виталия Чуркина назовут лишь через несколько недель. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на агентство Associated Press.

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"Медицинское дело было передано госпиталем в Управление главного медицинского эксперта", - рассказала AP пресс-секретарь Управления главного медицинского эксперта города Нью-Йорк Джули Болсер.

"Дальнейшие исследования обычно включают в себя токсикологические анализы и другие проверки", - отметила она, добавив, что они могут длиться несколько недель.

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке 20 февраля. Он ушел из жизни за день до своего 65-летия. По информации источников издания New York Post, дипломат с сердечным приступом был помещен в Пресвитерианский госпиталь, где и скончался.

Чуркин посмертно награжден орденом Мужества. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении 21 февраля. "За самоотверженность, стойкость и высокий профессионализм, проявленные на посту постпреда при ООН в Нью-Йорке, США, наградить орденом Мужества Чуркина Виталия Ивановича (посмертно)", - говорится в указе.

Виталий Чуркин находился на дипломатической работе с 1974 года. Он был назначен постоянным представителем России при ООН 8 апреля 2006 года. Ранее Чуркин занимал должность посла по особым поручениям МИД России, работал послом в Канаде и Бельгии. С 1992 по 1994 год Чуркин был заместителем главы МИДа.