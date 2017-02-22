Главгосэкспертиза одобрила проект реставрации набережной канала Грибоедова

Главгосэкспертиза России одобрила проект реставрации правого берега набережной канала Грибоедова. Работы будут проводиться между Могилевским и Пикаловым мостами, сообщили в ведомстве. Конкурсы на проведение работ пока не объявлены.

"Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки", - говорится в сообщении Главгосэкспертизы.

Цель работ – сохранение подпорной стенки и ограждения части набережной от дома 131 до Могилевского моста. Последний раз гранитную набережную канала Грибоедова частично ремонтировали почти десять лет назад – от Казанского собора до Банковского моста.

При этом правая сторона набережной так и осталась в аварийном состоянии: бутовая кладка просела, гранитная облицовка потрескалась, тумбы перильного ограждения и плиты тротуара на набережной сместились, а под ними образовались пустоты.

"Проект, одобренный Главгосэкспертизой России, предусматривает реставрацию и ремонт опорной стенки и ограждений, а также очистку дна канала. Реставрационные работы будут вестись по методике, которая согласована с КГИОП.

На время работ для автомобилистов будет организовано одностороннее движение от Крюкова канала до Лермонтовского проспекта. Судоходство в акватории канала Грибоедова между Могилевским и Пикаловым мостами будет ограничено на весь период реконструкции.